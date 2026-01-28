FC Inter 1908
Mercato gennaio, Pellegatti: “7 al Napoli, 8 alla Roma”. Sabatini: “Inter e Juve…”

Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato, su Youtube, del mercato di gennaio delle squadre italiane
Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato, su Youtube, del mercato delle squadre italiane. "Alla Roma do 8 per Malen, ho visto dei video di Malen e Fullkrug insieme al Dortmund, uno spettacolo loro due insieme", dice Pellegatti e Sabatini è d'accordo.

"Al Napoli do 7, ha venduto Lang e preso Giovane, ha fatto qualcosa, gli altri non hanno fatto nulla", spiega Pellegatti. Sabatini replica: "Ecco, questa è la cosa che va detta. A 4 giorni dalla fine, Inter e Juve non hanno preso nessuno".

"Non puoi dare un voto alla Juventus, non ha preso nessuno", ribadisce Pellegatti.

