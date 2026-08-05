GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato delle big della Serie A. Ecco il suo focus sull'Inter:

"Sarà un mese folle per tutti. All’appello è attesa l’Inter che ha seminato ben bene e che adesso vuole raccogliere. Intanto, c’è John Stones a parametro zero, uno che in Serie A può giocare con la sigaretta in bocca e indossando bermuda di marca. Certo, se aggiungessero Romero metterebbero su una tra le prime tre difese più forti d’Europa".

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"Jones è stato sedotto da mesi, non sarebbe giusto abbandonarlo per poter dare al centrocampo quel senso ulteriore di competitività e completezza. E con Diaby o un altro specialista di fascia destra, insomma uno di grande gamba e di innata esplosività, si farebbe l’ultimo balzo verso una stagione da primissima fascia. Ora il raccolto, appunto: è la missione dell’Inter".

(Fonte: Sportitalia)