Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sull'operazione Branimir Mlacic in casa Inter: "Mlacic è l'unica vera opzione in queste ore per l'Inter, in attesa che tutto sia a posto per poterlo sganciare verso Milano.
Belghali? Per motivi di regolamento non può giocare in una terza squadra, se ne riparlerà in estate. Juve, Roma e Inter sono società che hanno messo gli occhi su un terzino per me forte", ha spiegato.
