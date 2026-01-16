Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha fatto il punto sull'operazione Branimir Mlacic in casa Inter: "Mlacic è l'unica vera opzione in queste ore per l'Inter, in attesa che tutto sia a posto per poterlo sganciare verso Milano.

Belghali? Per motivi di regolamento non può giocare in una terza squadra, se ne riparlerà in estate. Juve, Roma e Inter sono società che hanno messo gli occhi su un terzino per me forte", ha spiegato.