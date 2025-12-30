FC Inter 1908
Pedullà: “Palestra via a gennaio? Margini vicini allo 0! È verità di Marotta quando dice…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra, esterno che piace tanto anche all'Inter
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra, esterno che piace tanto anche all'Inter: "Palestra è in prestito secco al Cagliari con margini di manovra vicini allo zero in questa sessione di mercato.

Lui e l'Atalanta hanno un grande feeling, Marotta ha detto una verità quando dice che non lo stanno cercando. Lui completerà la sua stagione al Cagliari e poi varrà 40 milioni di euro circa: non mi meraviglierei se arrivassero proposte all'estero anche superiori. Per le italiane l'autobus è stato perso la scorsa estate quando sono state fatte proposte da 20 milioni che l'Atalanta non ha preso in considerazione".

