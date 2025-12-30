Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra, esterno che piace tanto anche all'Inter: "Palestra è in prestito secco al Cagliari con margini di manovra vicini allo zero in questa sessione di mercato.
Pedullà: "Palestra via a gennaio? Margini vicini allo 0! È verità di Marotta quando dice…"
Pedullà: “Palestra via a gennaio? Margini vicini allo 0! È verità di Marotta quando dice…”
Lui e l'Atalanta hanno un grande feeling, Marotta ha detto una verità quando dice che non lo stanno cercando. Lui completerà la sua stagione al Cagliari e poi varrà 40 milioni di euro circa: non mi meraviglierei se arrivassero proposte all'estero anche superiori. Per le italiane l'autobus è stato perso la scorsa estate quando sono state fatte proposte da 20 milioni che l'Atalanta non ha preso in considerazione".
