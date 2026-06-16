Il giornalista ha fatto un punto su Sportitalia sulla trattativa che riguarda il portiere biancoceleste nel mirino dei nerazzurri che devono sostituire Sommer

La Lazio potrà fare mercato in entrata a fronte di operazioni sul mercato in uscita che andranno a bilanciare la spesa da spendere. Per questo si parla delle cessioni del club biancoceleste e Pedullà si è soffermato anche sulla trattativa per Provedel .

"Mi aspetto un'accelerata importante in settimana per il trasferimento del portiere all'Inter. C'è un accordo su tutto con l'entourage del giocatore e ci sarà un incontro per sbloccare la situazione", ha spiegato il giornalista esperto di mercato.