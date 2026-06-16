La Lazio potrà fare mercato in entrata a fronte di operazioni sul mercato in uscita che andranno a bilanciare la spesa da spendere. Per questo si parla delle cessioni del club biancoceleste e Pedullà si è soffermato anche sulla trattativa per Provedel.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Provedel-Inter, accordo trovato. Incontro per sbloccare con la Lazio”
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Pedullà: “Provedel-Inter, accordo trovato. Incontro per sbloccare con la Lazio”
Il giornalista ha fatto un punto su Sportitalia sulla trattativa che riguarda il portiere biancoceleste nel mirino dei nerazzurri che devono sostituire Sommer
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"Mi aspetto un'accelerata importante in settimana per il trasferimento del portiere all'Inter. C'è un accordo su tutto con l'entourage del giocatore e ci sarà un incontro per sbloccare la situazione", ha spiegato il giornalista esperto di mercato.
(Fonte: SI)
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