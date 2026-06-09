L'Inter è vicina a piazzare il primo, vero colpo (Stankovic a parte) di quest'estate di mercato. Si tratta di Solet, che arriverebbe dall'Udinese. Ma con il club bianconero i nerazzurri hanno parlato anche del centrocampista Atta. Ne ha parlato Alfredo Pedullà su YouTube:

"Ci sono conferme assolute su Solet, si cerca l'incastro in prestito con obbligo di riscatto. Atta costa 35-40 milioni, più di Jones, per il quale chiedono 30. L'altro difensore arriverà solo se dovesse uscire uno tra Bisseck e de Vrij, vedremo".

"Muharemovic era potenzialmente dell'Inter, malgrado tutte le smentite di questo mondo. Ma, siccome ne devi prendere uno, l'Inter ha dato precedenza a Solet. Tra domani e venerdì ci sarà un incontro tra Provedel, il suo agente e l'Inter per capire la fattibilità, le cifre, la durata, l'ingaggio. Poi l'Inter andrà da Lotito, che sparerà alto, ma il club nerazzurro dovrà provare a trovare una soluzione diplomatica".