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Romano: “Inter continua a lavorare per Jones: apertura totale del giocatore, il Liverpool…”

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La dirigenza dell'Inter è impegnata su più fronti: Fabrizio Romano riporta aggiornamenti su Curtis Jones, nome caldo per il centrocampo
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter è molto attiva sul mercato e la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da Palestra fino a Solet senza dimenticare il tema portiere, con Provedel tra i profili più seguiti per sostituire Sommer ma fare comunque da secondo a Josep Martinez.

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, su time2play ha riportato invece aggiornamenti su Curtis Jones, uno degli obiettivi più concreti al momento per il centrocampo nerazzurro:

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"Il pallino dell’Inter arriva dall’Inghilterra e resta Curtis Jones: due incontri già andati in scena col Liverpool, un’apertura totale dal giocatore ma ancora tanta distanza sul prezzo tra i due club. I 20 milioni su cui ragiona l’Inter non bastano, nonostante la scadenza 2027; ma si sta continuando a lavorarci".

 

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