La dirigenza dell'Inter è impegnata su più fronti: Fabrizio Romano riporta aggiornamenti su Curtis Jones, nome caldo per il centrocampo

L'Inter è molto attiva sul mercato e la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da Palestra fino a Solet senza dimenticare il tema portiere, con Provedel tra i profili più seguiti per sostituire Sommer ma fare comunque da secondo a Josep Martinez.