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calciomercato
Romano: “Inter continua a lavorare per Jones: apertura totale del giocatore, il Liverpool…”
L'Inter è molto attiva sul mercato e la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da Palestra fino a Solet senza dimenticare il tema portiere, con Provedel tra i profili più seguiti per sostituire Sommer ma fare comunque da secondo a Josep Martinez.
Fabrizio Romano, esperto di mercato, su time2play ha riportato invece aggiornamenti su Curtis Jones, uno degli obiettivi più concreti al momento per il centrocampo nerazzurro:
"Il pallino dell’Inter arriva dall’Inghilterra e resta Curtis Jones: due incontri già andati in scena col Liverpool, un’apertura totale dal giocatore ma ancora tanta distanza sul prezzo tra i due club. I 20 milioni su cui ragiona l’Inter non bastano, nonostante la scadenza 2027; ma si sta continuando a lavorarci".
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