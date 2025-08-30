FC Inter 1908
Romano: “Taremi pronto a trasferirsi all’Olympiacos. Ecco quanto riceverà l’Inter”

Il giornalista esperto di mercato conferma le voci che arrivano anche dalla Grecia sulla cessione dell'iraniano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Si lavora alla cessione di Mehdi Taremi e siamo allo scambio dei documenti tra Inter e Olympiacos che hanno trovato l'accordo per il giocatore. Conferme in questo senso arrivano anche dal profilo X di Fabrizio Romano che in un post aggiunge anche ulteriori dettagli: "L'Inter riceverà 2,5 milioni di euro per il trasferimento dell'attaccante iraniano, pronto a trasferirsi all'Olympiacos". Si era parlato di questa opzione nei giorni scorsi e di una riflessione in corso da parte del calciatore.

"I documenti sono ancora in fase di verifica tra club e giocatori per ottenere il via libera definitivo il prima possibile", aggiunge il giornalista spiegando quindi che i due club stanno lavorando per definire i dettagli dell'affare.

