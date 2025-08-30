Si lavora alla cessione di Mehdi Taremi e siamo allo scambio dei documenti tra Inter e Olympiacos che hanno trovato l'accordo per il giocatore. Conferme in questo senso arrivano anche dal profilo X di Fabrizio Romano che in un post aggiunge anche ulteriori dettagli: "L'Inter riceverà 2,5 milioni di euro per il trasferimento dell'attaccante iraniano, pronto a trasferirsi all'Olympiacos". Si era parlato di questa opzione nei giorni scorsi e di una riflessione in corso da parte del calciatore.