Sul suo canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Giovane del Verona, nel mirino anche dell'Inter.
“Piace molto a Gasperini, ma va sviluppato tutto. Piace molto all’Atalanta ma in questo momento non c’è una trattativa, il club non ha parlato con il Verona.
Ho sentito valutazioni di 30 milioni, ma la vera richiesta è di 20 bonus compresi, sarebbe una straordinaria plusvalenza perché è arrivato praticamente a 0. Vedremo se l’Atalanta farà un’offerta. Il Verona lo cederebbe di fronte a un’offerta giusta”.
