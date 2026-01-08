FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa”

calciomercato

Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa”

Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa” - immagine 1
Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Giovane del Verona, nel mirino anche dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa”- immagine 2
Getty

Sul suo canale YouTube, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Giovane del Verona, nel mirino anche dell'Inter.

Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa”- immagine 3
Getty Images

“Piace molto a Gasperini, ma va sviluppato tutto. Piace molto all’Atalanta ma in questo momento non c’è una trattativa, il club non ha parlato con il Verona.

Pedullà: “30 milioni per Giovane? Il Verona lo cederebbe e la vera cifra è più bassa”- immagine 4
Getty Images

Ho sentito valutazioni di 30 milioni, ma la vera richiesta è di 20 bonus compresi, sarebbe una straordinaria plusvalenza perché è arrivato praticamente a 0. Vedremo se l’Atalanta farà un’offerta. Il Verona lo cederebbe di fronte a un’offerta giusta”.

 

Leggi anche
Retroscena Cancelo, perché il Barcellona più dell’Inter: tutti i veri motivi dietro la scelta
UFFICIALE – Carboni ha firmato con il Racing: “Quando mi ha chiamato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA