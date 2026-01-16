Il nome è emerso nelle scorse ore, anticipato da FCInter1908, e man mano si è iniziato a parlare di lui in ottica Inter con sempre maggiore insistenza

Marco Macca Redattore 16 gennaio - 18:31

Il nome è emerso nelle scorse ore, anticipato da FCInter1908, e man mano si è iniziato a parlare di lui in ottica Inter con sempre maggiore insistenza: un ritorno di Ivan Perisic a Milano non è così impossibile. Ne ha parlato Fabrizio Romano su YouTube:

"Per Mlacic si continua ad aspettare una risposta definitiva dal calciatore e dal padre. L'Inter vorrebbe organizzare le visite mediche per l'inizio della prossima settimana, ma continua ad aspettare una risposta. Su Perisic: l'Inter ha già una disponibilità da parte del giocatore, il giocatore tornerebbe volentieri e accetterebbe un ruolo differente. Al PSV è una stella, all'Inter sarebbe un jolly".

"Da quanto mi risulta, tornerebbe volentieri. C'è un discorso economico, perché il PSV lo considera fondamentale: ci sono ancora due partite di Champions da giocare, dopo le quali l'Inter potrebbe eventualmente fare un tentativo qualora il PSV avesse già un verdetto. Altrimenti, a oggi, risulta difficile il discorso, visto che il club olandese lo considera incedibile. Ci sarebbe da spendere, a dispetto dell'età. C'è muro del PSV. I rapporti tra Perisic, i suoi agenti (che saranno in Italia nei prossimi giorni) e l'Inter, comunque, restano molto buoni".