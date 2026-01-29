L'Inter aspetta l'apertura del PSV per il ritorno a Milano di Ivan Perisic. L'eventuale arrivo del giocatore era legato al proseguimento dell'avventura in Champions del PSV che ieri, dopo la sconfitta contro il Bayern, è stato eliminato. Per questo i dirigenti nerazzurri - spiegano a Skysport- si aspettano ora l'apertura da parte del club olandese ed è pronto ad accogliere il calciatore. Il suo arrivo permetterebbe la cessione di Luis Henrique.
I nerazzurri ragionano anche su Diaby, l'esterno francese dell'Al-Ittihad, e si sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Da parte del giocatore c'è stato un sì al trasferimento in nerazzurro, c'è da convincere il suo club che è perplesso sulla formula. Nel 2024 la società araba aveva speso sui sessanta mln per acquistarlo dall'Aston Villa. Ma l'Inter tratta per provare ad ottenere un sì e il suo arrivo, secondo Sky, non sarebbe alternativo a quello di Perisic.
In uscita anche il nome di Asllani: rientrerà dal prestito al Torino e si lavora per una cessione in prestito al Besiktas.
