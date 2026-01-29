FC Inter 1908
Il canale satellitare spiega su cosa sta lavorando il club nerazzurro in questi quattro ultimi giorni di calciomercato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'Inter aspetta l'apertura del PSV per il ritorno a Milano di Ivan Perisic. L'eventuale arrivo del giocatore era legato al proseguimento dell'avventura in Champions del PSV che ieri, dopo la sconfitta contro il Bayern, è stato eliminato. Per questo i dirigenti nerazzurri - spiegano a Skysport- si aspettano ora l'apertura da parte del club olandese ed è pronto ad accogliere il calciatore. Il suo arrivo permetterebbe la cessione di Luis Henrique. 

I nerazzurri ragionano anche su Diaby, l'esterno francese dell'Al-Ittihad, e si sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Da parte del giocatore c'è stato un sì al trasferimento in nerazzurro, c'è da convincere il suo club che è perplesso sulla formula. Nel 2024 la società araba aveva speso sui sessanta mln per acquistarlo dall'Aston Villa. Ma l'Inter tratta per provare ad ottenere un sì e il suo arrivo, secondo Sky, non sarebbe alternativo a quello di Perisic.

In uscita anche il nome di Asllani: rientrerà dal prestito al Torino e si lavora per una cessione in prestito al Besiktas.

(Fonte: SS24)

