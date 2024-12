Verso il prossimo mercato estivo, l'Inter potrebbe trovarsi di fronte a un bivio importante: farlo crescere subito a Milano agli ordini di Simone Inzaghi o cederlo in prestito, ma in Serie A e non più in B. Ragionamenti in corso, poi arriverà il tempo delle riflessioni e dei confronti col giocatore stesso, che attualmente è terzo in classifica con la squadra ligure.