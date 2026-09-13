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"Ho un gioiello tra le mani". Così Fabio Pisacane a Sky Sport ha parlato di un calciatore del suo Cagliari dopo la vittoria contro l'Atalanta di ieri. E proprio l'Inter segue con grandissima attenzione questo gioiello.

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Queste le dichiarazioni di Pisacane: “Romano non è vero che lo tengo coi piedi per terra, non c’è bisogno. Sa cosa vuole e dove vuole arrivare, ho un gioiello tra le mani, sta a noi come staff cercare di coltivarlo e metterlo sempre nelle condizioni migliori”.

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Come appreso da Fcinter1908.it, alcuni osservatori nerazzurri erano presenti ieri alla New Balance Arena di Bergamo per seguire la partita tra Atalanta e Cagliari: sul taccuino c'è proprio Alessandro Romano (2006), autore già di un gol e di un ottimo inizio di stagione. E anche un altro giocatore è stato visionato con attenzione.