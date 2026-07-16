GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

"Nel giorno del blocco basso esaltato da Antonio Conte, la linea a 5 proposta nella ripresa da Tuchel crolla di botto sotto i colpi di una grande Argentina guidata alla rimonta dal più grande del mondiale, Messi, geniale ala dx, uomo assist e uomo squadra", scrive Maurizio Pistocchi a proposito della vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. Il match è stata un'occasione per vedere in azione il miglior Lautaro Martinez (entrato in campo all'82' e autore del gol decisivo) e per visionare un obiettivo di mercato dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.