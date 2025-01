L'Inter si guarda intorno per andare a coprire il vuoto lasciato da Tajon Buchanan, pronto a trasferirsi al Villarreal: ecco il primo nome in lista

Come riporta Gazzetta.it, “sulla lista di Marotta ci sono i nomi di Zalewski e Biraghi. Due operazioni che non comporterebbero esborsi particolari, soprattutto il ritorno del terzino viola, considerando che l'ormai ex capitano della Fiorentina si è ritrovato ai margini della squadra di Palladino.

È più in alto nelle preferenze però il polacco, in scadenza di contratto con la Roma e considerato ideale per la sua duttilità: può giocare su entrambe le corsie, proprio come Buchanan. Dopo la Champions, l'Inter si tufferà sul mercato in entrata”, si legge.