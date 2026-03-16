Il ritorno in Argentina di Valentin Carboni non è decisamente andato secondo le aspettative. Il fantasista classe 2005, dopo aver trovato pochissimo spazio al Genoa nella prima parte di stagione, aveva accettato la proposta del Racing per rilanciarsi, ma poche settimane dopo ha dovuto fare nuovamente i conti con la sfortuna: rottura completa del legamento crociato anteriore e rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro, e periodo di stop dagli 8 mesi in su.

Un ennesimo intoppo nella sua ancor giovanissima carriera, e un problema sia per l'Inter che per il Racing. A tal proposito, secondo quanto scrive Tyc Sports, le due dirigenza avrebbero avuto un incontro a Milano per discutere del futuro di Carboni: i presidenti Marotta e Milito avrebbero discusso l'ipotesi di prolungare il prestito di un anno, fino al 31 dicembre 2027, così da poter dare al ragazzo la possibilità di recuperare dall'infortunio e di poter finalmente dimostrare il suo valore. Una chiacchierata informale che avrebbe dato segnali positivi e apertura totale da parte di entrambe le società.