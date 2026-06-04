Il portiere della Lazio è stato scelto per fare da secondo a Josep Martinez e i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per portarlo alla corte di Chivu

" Ivan Provedel è il portiere individuato per la sua esperienza come portiere non dico co-titolare di Josep Martinez ma come un secondo che possa sostituire al meglio il primo portiere e nel calcio moderno servono secondi forti". Così a Skysport Andrea Paventi sull'estremo difensore della Lazio , primo obiettivo per la porta nerazzurra.

Farà da secondo allo spagnolo: "Stanno cercando di mettere alle spalle del portiere spagnolo un compagno di esperienza, un giocatore bravo, forte, ragazzo serio. Si stanno intensificando le chiamate con chi lo rappresenta per portarlo a Milano e completare il pacchetto dei portieri. È il primo obiettivo dell'Inter", ha spiegato ancora Paventi.