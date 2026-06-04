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Sky – Provedel sempre più vicino all’Inter. E ora ci sono le cifre

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Secondo Gianluca Di Marzio, il nome più caldo per fare il vice di Josep Martinez è Ivan Provedel: ci sono anche le cifre dell'affare
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter ha deciso di affidare le chiavi della porta della prossima stagione a Josep Martinez che prenderà il posto di Yann Sommer nelle gerarchie dei portieri e farà dunque il titolare.

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La dirigenza, visto l'addio di Sommer, è alla ricerca di un vice di esperienza che possa affiancare Martinez e garantire comunque affidabilità quando verrà chiamato in causa da Chivu nel corso della stagione.

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Secondo Gianluca Di Marzio, il nome più caldo è Ivan Provedel, sempre più vicino all'Inter. E l'esperto di mercato riporta anche le cifre dell'operazione: un affare tra i 2 e i 3 mln di euro da dare alla Lazio, visto che il club biancoceleste e il portiere ex Spezia sono legati da un contratto fino al 2027.

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