Con l'addio a Sommer la dirigenza nerazzurra vuole un altro portiere d'esperienza da affiancare allo spagnolo e lo ha individuato in Provedel

L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come portiere titolare. Con l'addio a Sommer la dirigenza nerazzurra vuole un altro portiere d'esperienza da affiancare allo spagnolo e lo ha individuato in Provedel della Lazio.

"La questione esterno destro continua a essere la più calda di questo immediato post-doblete dell’Inter, ma alcuni sviluppi si sono registrati anche per quanto riguarda il portiere. Ivan Provedel si avvicina all’Inter (anche se il Bologna resta sempre vigile) che con questo 32enne, oggi alla Lazio, chiuderebbe definitivamente i suoi pali. Il nodo da sciogliere per trovare un’intesa su questo fronte (oltre all’indennizzo da riconoscere ai biancocelesti) riguarda però l’ingaggio di Provedel. Lui infatti al momento guadagna più di «Pepo» Martinez all’Inter. E visto che, come è nei piani del club, sarà lo spagnolo a prendere l’eredità di Sommer, di certo non potrà percepire un ingaggio inferiore al suo secondo. Uno squilibrio sul quale si dovrà lavorare prima di concludere qualsiasi accordo in questa porzione di campo", spiega La Gazzetta dello Sport.