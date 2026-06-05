FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…”

calciomercato

Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…”

Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…” - immagine 1
A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione portiere Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione portiere Inter con Provedel che è un nome caldo per i nerazzurri:

Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…”- immagine 2
Getty Images

"L'agente di Provedel avrà un incontro con l'Inter per discutere degli aspetti contrattuali. L'Inter ha deciso di prendere un portiere esperto e l'ha individuato in Provedel che però piace molto anche al Bologna. All'Inter non sarebbe titolare perché c'è Martinez.

Inter Provedel
Getty Images

E c'è questa anomalia perché Provedel, in scadenza con la Lazio nel 2027, guadagna attualmente di più di Josep Martinez, che è il titolare in pectore, visto che l'Inter vuole promuoverlo. Serve un incontro per chiarire questi aspetti contrattuali e servirà anche un indennizzo alla Lazio, poi Lotito potrà farlo partire"

Leggi anche
Pedullà: “Palestra? L’Inter lo prenderebbe domattina se facesse questa offerta”
Zenga: “Inter punta su Martinez e sposta i soldi su questi 3! Ma in porta io avrei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA