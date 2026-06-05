Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…”

A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione portiere Inter con Provedel che è un nome caldo per i nerazzurri:

"L'agente di Provedel avrà un incontro con l'Inter per discutere degli aspetti contrattuali. L'Inter ha deciso di prendere un portiere esperto e l'ha individuato in Provedel che però piace molto anche al Bologna. All'Inter non sarebbe titolare perché c'è Martinez.