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calciomercato
Pedullà: “Agente Provedel incontrerà l’Inter: c’è un’anomalia perché…”
A Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione portiere Inter con Provedel che è un nome caldo per i nerazzurri:
"L'agente di Provedel avrà un incontro con l'Inter per discutere degli aspetti contrattuali. L'Inter ha deciso di prendere un portiere esperto e l'ha individuato in Provedel che però piace molto anche al Bologna. All'Inter non sarebbe titolare perché c'è Martinez.
E c'è questa anomalia perché Provedel, in scadenza con la Lazio nel 2027, guadagna attualmente di più di Josep Martinez, che è il titolare in pectore, visto che l'Inter vuole promuoverlo. Serve un incontro per chiarire questi aspetti contrattuali e servirà anche un indennizzo alla Lazio, poi Lotito potrà farlo partire"
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