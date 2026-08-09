"Per il momento non possiamo parlare di Curtis Jones ad un passo dall'Inter e vi dico il perché", commenta Fabrizio Romano

Matteo Pifferi
Guarro e Pace Episodio 13

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Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Curtis Jones e l'Inter. Oggi il centrocampista inglese non è sceso in campo per l'amichevole contro il Monaco a scopo precauzionale secondo il Liverpool, ma è chiaro che ci siano anche motivi di mercato. Ecco le parole di Fabrizio Romano:

Curtis Jones

"Oggi Curtis Jones è stato in tribuna e non ha giocato l'amichevole, da quanto ci raccontano non è un discorso legato esclusivamente al mercato. Curtis Jones rimane il pallino dell'Inter per il centrocampo, quello sicuramente, ci sono anche altri club che chiamano ma oggi l'Inter non è ancora vicina a Curtis Jones. Per il momento non possiamo parlare di Curtis Jones ad un passo dall'Inter perché c'è ancora distanza sulle valutazioni: al momento il Liverpool non si muove dai famosi 40 mln di euro. Il Liverpool vuole quella cifra, altrimenti non si siede al tavolo.

Curtis Jones Inter

Jones
Getty Images

L'Inter al momento è ancora su cifre più basse, se ci saranno aggiornamenti vi aggiorneremo nel caso. L'Inter ad oggi non è vicina a Jones. L'esclusione, per motivi precauzionali oggi, fa sapere il Liverpool ma è chiaro che c'è movimento attorno al giocatore. Per l'Inter è un pallino, è il preferito per il centrocampo ma sappiamo che deve andare via Frattesi e ci devono essere altri movimenti e quindi al momento tutto dipende dai numeri dell'operazione, oggi 40 mln resta il numero magico per convincere il Liverpool e l'Inter non ci è ancora arrivata"

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