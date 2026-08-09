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Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Curtis Jones e l'Inter. Oggi il centrocampista inglese non è sceso in campo per l'amichevole contro il Monaco a scopo precauzionale secondo il Liverpool, ma è chiaro che ci siano anche motivi di mercato. Ecco le parole di Fabrizio Romano:

"Oggi Curtis Jones è stato in tribuna e non ha giocato l'amichevole, da quanto ci raccontano non è un discorso legato esclusivamente al mercato. Curtis Jones rimane il pallino dell'Inter per il centrocampo, quello sicuramente, ci sono anche altri club che chiamano ma oggi l'Inter non è ancora vicina a Curtis Jones. Per il momento non possiamo parlare di Curtis Jones ad un passo dall'Inter perché c'è ancora distanza sulle valutazioni: al momento il Liverpool non si muove dai famosi 40 mln di euro. Il Liverpool vuole quella cifra, altrimenti non si siede al tavolo.

Getty Images

L'Inter al momento è ancora su cifre più basse, se ci saranno aggiornamenti vi aggiorneremo nel caso. L'Inter ad oggi non è vicina a Jones. L'esclusione, per motivi precauzionali oggi, fa sapere il Liverpool ma è chiaro che c'è movimento attorno al giocatore. Per l'Inter è un pallino, è il preferito per il centrocampo ma sappiamo che deve andare via Frattesi e ci devono essere altri movimenti e quindi al momento tutto dipende dai numeri dell'operazione, oggi 40 mln resta il numero magico per convincere il Liverpool e l'Inter non ci è ancora arrivata"