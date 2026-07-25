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Qualità, intelligenza tattica, aggressività. Cristian Romero, vicecampione del mondo con l'Argentina nell'ultimo Mondiale ma vincitore nel 2022, è sicuramente uno dei più forti difensori a livello europeo. Queste, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno convinto l'Inter a puntare su di lui. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"L’argentino, campione del mondo nel 2022 e arrivato secondo all’ultimo Mondiale, è uno di quei profili sicuramente utili da subito. Un centrale pronto, che garantirebbe un approccio aggressivo, duro, in fase difensiva e allo stesso tempo propositivo quando si tratta di costruire, avviare l’azione. Già dalla passata stagione il baricentro della difesa di Cristian Chivu si è alzato, e per la prossima annata la richiesta non cambierà di certo. A Romero non manca il coraggio, né il fisico. In Inghilterra è diventato il capitano del Tottenham e la stampa locale, che ha imparato a conoscerlo dal 2021, non ha tardato a definirlo un difensore dallo stile di gioco «senza compromessi» e che va avanti con la sua «riconoscibile e spavalda sicurezza in se stesso»".

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"Prendere o lasciare; Romero gioca come è. La qualità non manca, il temperamento nemmeno. Il tifosi Spurs non gli hanno ancora perdonato la “fuga” di metà aprile quando, infortunato, è andato via da Londra, mentre la squadra lottava per non scrivere una delle pagine più buie della sua storia con la retrocessione, per curarsi in Argentina. L’attenuante, lato Romero, era il Mondiale imminente; la piazza però voleva il suo capitano lì a soffrire sul posto. Visioni diverse. Romero non si è di certo pentito della sua scelta e probabilmente proprio da lì è nata la sua voglia di cambiare aria".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)