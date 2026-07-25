I tre sono tornati all'Inter Training Centre dopo le vacanze per iniziare la preparazione alla nuova stagione: le immagini

Alessandro De Felice
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Dopo i rispettivi impegni ai Mondiali con Turchia, Croazia e Costa d'Avorio, tre dei nerazzurri impegnati nella manifestazione iridata sono tornati al lavoro all'Inter Training Centre nella giornata di sabato 25 luglio.

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Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny hanno iniziato la preparazione in vista dei primi impegni della nuova stagione.

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I tre calciatori hanno svolto la prima seduta di allenamento ad Appiano Gentile dove verranno raggiunti dal resto della squadra, impegnata nelle battute finali del ritiro tedesco che si concluderà con l'amichevole in programma domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC.

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