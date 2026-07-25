VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Tra i giocatori dell'Inter considerati in partenza c'è Kristjan Asllani. Il reparto di centrocampo è decisamente quello più affollato. Quello che necessita di essere sfoltito, anche in ottica di un possibile nuovo arrivo. Asllani ha iniziato il ritiro sotto la guida di Cristian Chivu, ma si è purtroppo dovuto fermare - come raccontato da FCINTER1908 - per un risentimento muscolare.

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Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, sembra sempre più probabile che Kristjan Asllani possa saltare la tournée in programma ad agosto. Lo stop del centrocampista dovrebbe essere infatti stimabile intorno ai 10 giorni. Il programma di recupero, con allenamenti differenziati, andrebbe a coincidere proprio con il periodo delle amichevoli della tournée. Amichevoli che avrebbero dato al giocatore una buona opportunità di mettersi in mostra in ottica mercato.