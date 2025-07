FCIN1908 / In sede Inter l’agente di Cocchi, Enzo Raiola

Quando era arrivato nelle scorse settimane in via della Liberazione non era ancora stato deciso chi era l'allenatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 15:26)

Era stato già nella sede dell'Inter a giugno. Enzo Raiola, noto agente tra gli altri del giocatore nerazzurro classe 2007 Matteo Cocchi, è tornato in via della Liberazione. L'ultima volta che era stato dai dirigenti nerazzurri aveva rivelato che nel suo confronto con il club aveva parlato proprio del giovane nerazzurro, del suo rinnovo da completare e di una decisione da prendere rispetto al suo futuro.

In quel momento non era ancora stato scelto l'allenatore, poi è arrivato Chivu che lo ha portato al Mondiale per Club e adesso ci sarà quindi da capire le opzioni per il suo assistito che non dovrebbe comunque rimanere nell'Under23.

L'agente, fratello del compianto Mino Raiola, è anche il procuratore di Donnarumma che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il PSG e dopo la fine del Mondiale per Club dovrà decidere il da farsi: se continuare in Francia o prendere in considerazione altre destinazioni. Nelle scorse ore si è parlato di sirene dalla Premier. In passato anche l'Inter è stato accostato al numero uno italiano.

(Fonte: FCINTER1908.IT)