MARCA – Real Madrid forte su Dumfries. Addirittura lo vuole entro…

"Al di là di Konaté, però, un altro nome si sta facendo largo nel mercato del Real Madrid. Per sopperire all’addio di Carvajal, in scadenza di contratto il 30 giugno e che ha già salutato il club, spunta quello di Denzel Dumfries. Il giocatore dell’Inter arriverebbe per competere con Trent Alexander-Arnold nel ruolo di terzino destro e rappresenterebbe un’operazione low cost per via della sua situazione nel club nerazzurro, che in questa stagione gli avrebbe aperto le porte alla cessione.

L’Inter vuole venderlo e in questo scenario potrebbe inserirsi il Real Madrid, alla ricerca di giocatori esperti e dal rendimento immediato. Dumfries ha 30 anni. Sia Konaté sia Dumfries sono stati convocati rispettivamente da Francia e Olanda per disputare il Mondiale, anche se l’idea del Real Madrid sarebbe quella di provare a chiudere entrambe le operazioni prima dell’inizio della competizione negli Stati Uniti, in Messico e in Canada", scrive Marca.