Denzel Dumfries è finito sempre più nel mirino del Real Madrid. Ne parla diffusamente anche il quotidiano Marca, che sottolinea come l'interista sia un obiettivo insieme a Konate, praticamente già madridista.
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MARCA – Real Madrid forte su Dumfries. Addirittura lo vuole entro…
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"Al di là di Konaté, però, un altro nome si sta facendo largo nel mercato del Real Madrid. Per sopperire all’addio di Carvajal, in scadenza di contratto il 30 giugno e che ha già salutato il club, spunta quello di Denzel Dumfries. Il giocatore dell’Inter arriverebbe per competere con Trent Alexander-Arnold nel ruolo di terzino destro e rappresenterebbe un’operazione low cost per via della sua situazione nel club nerazzurro, che in questa stagione gli avrebbe aperto le porte alla cessione.
L’Inter vuole venderlo e in questo scenario potrebbe inserirsi il Real Madrid, alla ricerca di giocatori esperti e dal rendimento immediato. Dumfries ha 30 anni. Sia Konaté sia Dumfries sono stati convocati rispettivamente da Francia e Olanda per disputare il Mondiale, anche se l’idea del Real Madrid sarebbe quella di provare a chiudere entrambe le operazioni prima dell’inizio della competizione negli Stati Uniti, in Messico e in Canada", scrive Marca.
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