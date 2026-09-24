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In questa stagione, con la maglia della Lazio, Davide Frattesi è tornato a mostrare la miglior versione di sé, dopo gli alti e bassi all'Inter.

Getty Images

La Repubblica oggi in edicola torna sull'addio del centrocampista ai nerazzurri:

"Strana la parabola di Frattesi. È stato il giocatore di tutti perché il Mancio lo lanciò, Spalletti ne fece un goleador quasi seriale, Gattuso in Nazionale l’ha avuto e nella Lazio voluto, Inzaghi ne fece una specie di icona part-time (il gol in semifinale al Barcellona è uno degli «alti altissimi») e Chivu lo convinse a restare, anche se poi lo usò poco. «Con il senno di poi sarei dovuto andare via prima, ma è facile dirlo dopo. Nella carriera di un giocatore ci sta di cannare una stagione»".

(Fonte: La Repubblica)