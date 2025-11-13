Tenendo conto dell'età di Acerbi e De Vrij, l'area sportiva sta cercando un rinforzo in quel ruolo e ha messo gli occhi su Gila della Lazio

Andrea Della Sala Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 11:44)

Non è un mistero, l'Inter sta cercando un difensore centrale. Al momento Chivu sta facendo qualche esperimento su Bisseck per avere un centrale rapido, ma non sembra essere la soluzione definitiva, anche in prospettiva. Per questo, tenendo conto dell'età di Acerbi e De Vrij, l'area sportiva sta cercando un rinforzo in quel ruolo e ha messo gli occhi su Gila della Lazio.

Come scrive Repubblica, "L'Inter sta pensando a come rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio monitorano da vicino la situazione legata a Mario Gila: lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027 e viene valutato dalla Lazio 30-35 milioni euro. Sarri ha posto il veto per quanto riguarda un’ipotetica cessione di Gila a gennaio, ma se dovessero arrivare i soldi richiesti a quel punto l’ex Real Madrid potrebbe partire".