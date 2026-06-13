Chi lo sa che oggi Marotta non riesca, grazie all’amicizia e alla stima con Florentino Perez, a tirare fuori dal cilindro spagnolo un’opportunità di mercato

E' in programma oggi il Corazon Classic, amichevole tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends. Inevitabile che si pensi anche al mercato, vista la presenza all'evento dei due presidenti Florentino Perez e Beppe Marotta.