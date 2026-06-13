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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, chi lo sa se Marotta grazie all’amicizia con Perez non riesca a prendere dal Real…
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Inter, chi lo sa se Marotta grazie all’amicizia con Perez non riesca a prendere dal Real…
Chi lo sa che oggi Marotta non riesca, grazie all’amicizia e alla stima con Florentino Perez, a tirare fuori dal cilindro spagnolo un’opportunità di mercato
E' in programma oggi il Corazon Classic, amichevole tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends. Inevitabile che si pensi anche al mercato, vista la presenza all'evento dei due presidenti Florentino Perez e Beppe Marotta.
Come si legge su Tuttosport, "chi lo sa che oggi il presidente Marotta non riesca, grazie all’amicizia e alla stima con Florentino Perez, a tirare fuori dal cilindro spagnolo un’opportunità di mercato di quelle imprevedibili e irrifiutabili, per qualche galattico scontento e voglioso di mostrare il proprio valore in Serie A".
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