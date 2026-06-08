Inizia una nuova settimana di mercato e l'Inter ha le idee chiare: il punto di Repubblica sul calciomercato nerazzurro

Sono diversi i file di mercato aperti in casa Inter: i nerazzurri hanno le idee chiare e in questi giorni potrebbero arrivare delle novità importanti su un paio di operazioni.

A riportarlo è Repubblica che aggiorna così sul calciomercato dell'Inter: "L'Inter accelera su Solet e Jones del Liverpool, mentre lavora con più calma per Palestra. Altri obiettivi nerazzurri sono Provedel, come vice Pepo Martinez, Ndicka e Manu Koné.