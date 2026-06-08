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fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica sull’Inter: “Due giocatori della Roma nel mirino. Solet e Palestra…”
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Repubblica sull’Inter: “Due giocatori della Roma nel mirino. Solet e Palestra…”
Inizia una nuova settimana di mercato e l'Inter ha le idee chiare: il punto di Repubblica sul calciomercato nerazzurro
Sono diversi i file di mercato aperti in casa Inter: i nerazzurri hanno le idee chiare e in questi giorni potrebbero arrivare delle novità importanti su un paio di operazioni.
A riportarlo è Repubblica che aggiorna così sul calciomercato dell'Inter: "L'Inter accelera su Solet e Jones del Liverpool, mentre lavora con più calma per Palestra. Altri obiettivi nerazzurri sono Provedel, come vice Pepo Martinez, Ndicka e Manu Koné.
Intanto, dal Festival della serie A di Parma, il ds Ausilio ha blindato Çalhanoglu, corteggiato dai club turchi: «Ha un contratto e vogliamo tenerlo»".
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