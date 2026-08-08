Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve, Cristian Chivu è stato chiaro quando ha parlato di mercato.

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Il tecnico nerazzurro, nonostante manchi meno di un mese dalla fine della sessione estiva, ha predicato pazienza.

Poi la traccia: «Stiamo lavorando su chi ci può far alzare il livello, su chi ci può dare qualità e esperienza». Ecco l’idea dell’Inter, comprare solo chi può migliorare realmente la rosa. Il tecnico avrebbe voluto Romero, gli piaceva tantissimo, ma il club nerazzurro è stato frenato da Pavard, che ha rifiutato offerte dall’Arabia, e l’argentino ora è a un passo dall’Atletico Madrid. Solo con la cessione del francese sarà possibile un colpo dietro, dove è già sbarcato Stones (domani inizierà ad allenarsi alla Pinetina con Lautaro e Thuram)", sottolinea Repubblica.

"L’altro pallino di Chivu è Curtis Jones del Liverpool, che aggiungerebbe duttilità e dinamismo, bloccato da Frattesi e Asllani, esuberi che si fa fatica a piazzare. Per la corsia destra duello con il Bayer Leverkusen per Diaby: lui vuole tornare in Europa, l’Al-Ittihad chiede 30 milioni".

(Repubblica)