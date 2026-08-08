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Della trattativa per Diaby con l'Al Ittihad e della ricerca di un esterno ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Al momento risulta molto difficile il discorso Diaby. A oggi il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio, il Bayer Leverkusen è pronto a pagare di più di ingaggio rispetto a quanto coprirebbe l'Inter, il Bayer Leverkusen è pronto a mettere di più di cartellino. L'Inter voleva fare l'operazione con Asllani incluso, con Pavard. Oggi l'Al Ittihad non vuole procedere a queste condizioni, mentre il Bayer Leverkusen va a pagare sicuramente di più a livello di pacchetto economico, poi può offrire anche a livello tattico anche la possibilità di giocare con un modulo probabilmente più congeniale per un giocatore come Diaby, un 4-3-3, lui un esterno puro, da uno contro uno, chiaramente l'Inter, il 3-5-2 sarebbe stato un tipo di soluzione diverso, molto più offensivo per fare l'esterno di un 3-5-2, mentre in un 4-3-3 è più la sua sistemazione naturale.

Tra l'altro in un ambiente che conosce già, perché Diaby, prima di andare all'Aston Villa e poi in Arabia Saudita, giocava proprio al Bayer Leverkusen. Quindi sono tutti questi fattori che ci portano a pensare che il discorso Inter oggi risulta veramente complicato. A proposito di Inter c'è anche il discorso dell'esterno, perché se Diaby si complica, l'Inter da quanto mi risulta continua a pensare di poter fare l'investimento sull'esterno. Visto che il discorso Romero si è complicato, l'idea di fare l'investimento sull'esterno, dove l'Inter ha perso Dumfries, dove ci ha provato per Palestra, ci ha provato per Khalaili e tutto il resto potrebbero esserci ancora delle novità".