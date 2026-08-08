Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione di Cristian “Cuti” Romero, accostato all’Inter nelle ultime settimane. Secondo l’esperto di mercato, il problema non sarebbe convincere il difensore ad aspettare i nerazzurri, ma ottenere dalla proprietà il via libera a un’operazione che, senza alcune cessioni, non può procedere. Intanto l’Atletico Madrid continua a muoversi con grande decisione e resta in vantaggio.

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Romano sulla presunta telefonata di Lautaro

Romano ha innanzitutto ridimensionato le indiscrezioni relative a una possibile telefonata di Lautaro Martinez al connazionale:

«Si è parlato di una chiamata di Lautaro a Cuti Romero, una telefonata per aspettare l’Inter, qui non si tratta ragazzi di aspettare l’Inter, cioè qui non si tratta di chiamare Romero. Qui si tratterebbe di chiamare la proprietà dell’Inter, più che chiamare Romero. E ovviamente non sta a Lautaro farlo, non sta ai giocatori farlo».

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L’Inter deve prima completare alcune uscite

Il nodo principale riguarda quindi le condizioni economiche e di mercato poste dalla proprietà nerazzurra. Senza alcune cessioni, l’Inter non può avanzare concretamente per il difensore del Tottenham:

«Nel senso che in questo momento per la proprietà dell’Inter l’operazione Romero non procede, non si fa, per una questione legata alle uscite. Finché non esce qualcuno, come Pavard, e non solo, oggi il discorso Romero non può procedere».

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Atletico Madrid in vantaggio per Romero

Il rischio per l’Inter è che, nell’attesa di liberare spazio e risorse, altri club riescano a portarsi avanti. In questo momento è soprattutto l’Atletico Madrid a muoversi con maggiore forza: