“Manca pochissimo al traguardo, ma Tarik Muharemovic è sempre più vicino a vestire (di nuovo) la maglia della Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo è ormai alle battute finali: il difensore, classe 2003, nato a Lubiana in Slovenia ma bosniaco di nazionalità, ha concluso i Mondiali e ora è pronto a concentrarsi sulla sua nuova avventura. I bianconeri hanno alzato l’offerta fino a 34 milioni, cifra che avrebbe convinto il Sassuolo: emiliani che gireranno proprio alla Juventus il 50% della somma incassata, come da accordi.