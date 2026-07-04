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calciomercato
Retroscena Inter: “Club ha più volte approfondito per questo colpo da oltre 30 milioni in Serie A”
Un retroscena interessante che riguarda il mercato dell’Inter, svelato da Repubblica. Su un giocatore di Serie A in particolare, che si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione.
“Manca pochissimo al traguardo, ma Tarik Muharemovic è sempre più vicino a vestire (di nuovo) la maglia della Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo è ormai alle battute finali: il difensore, classe 2003, nato a Lubiana in Slovenia ma bosniaco di nazionalità, ha concluso i Mondiali e ora è pronto a concentrarsi sulla sua nuova avventura. I bianconeri hanno alzato l’offerta fino a 34 milioni, cifra che avrebbe convinto il Sassuolo: emiliani che gireranno proprio alla Juventus il 50% della somma incassata, come da accordi.
[…] Il prezzo pagato dalla Juventus, circa 16 milioni più 2 di bonus per un valore complessivo senza rivendita di circa 34 milioni, è decisamente conveniente rispetto a quanto avrebbero sborsato le rivali: l’Inter ha più volte cercato di approfondire la questione, così come Fenerbahçe e Bournemouth”, si legge.
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