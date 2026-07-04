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Retroscena Inter: “Club ha più volte approfondito per questo colpo da oltre 30 milioni in Serie A”

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Un retroscena che riguarda il mercato dell’Inter, svelato da Repubblica: il club ha approfondito per questo colpo da oltre 30 milioni in Serie A
Alessandro Cosattini Redattore 

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Retroscena Inter: “Club ha più volte approfondito per questo colpo da oltre 30 milioni in Serie A”- immagine 2

Un retroscena interessante che riguarda il mercato dell’Inter, svelato da Repubblica. Su un giocatore di Serie A in particolare, che si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione.

Retroscena Inter: “Club ha più volte approfondito per questo colpo da oltre 30 milioni in Serie A”- immagine 3

Manca pochissimo al traguardo, ma Tarik Muharemovic è sempre più vicino a vestire (di nuovo) la maglia della Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo è ormai alle battute finali: il difensore, classe 2003, nato a Lubiana in Slovenia ma bosniaco di nazionalità, ha concluso i Mondiali e ora è pronto a concentrarsi sulla sua nuova avventura. I bianconeri hanno alzato l’offerta fino a 34 milioni, cifra che avrebbe convinto il Sassuolo: emiliani che gireranno proprio alla Juventus il 50% della somma incassata, come da accordi. 

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Moretto: “Inter, nuovamente offerto Stones a zero

[…] Il prezzo pagato dalla Juventus, circa 16 milioni più 2 di bonus per un valore complessivo senza rivendita di circa 34 milioni, è decisamente conveniente rispetto a quanto avrebbero sborsato le rivali: l’Inter ha più volte cercato di approfondire la questione, così come Fenerbahçe e Bournemouth”, si legge.

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