Tuttosport non usa giri di parole: Inter e Milan al 90-99% a luglio avranno due nuovi portieri: ecco le ultime in merito

Tuttosport non usa giri di parole: Inter e Milan al 90-99% a luglio avranno due nuovi portieri . E' sempre più probabile quindi in casa nerazzurra l'addio di Yann Sommer dopo tre anni a Milano.

Per sostituirlo, il club nerazzurro ha un pallino: Noah Atubolu , portiere 23enne attualmente al Friburgo. Lo conferma anche il quotidiano: "Fisico possente, straordinario sui calci di rigore, Atubolu è sui taccuini di tanti club tedeschi ed europei.

L’Inter lo segue da due anni e in Germania ha più riprese hanno evidenziato l’interesse maggiore nei suoi confronti; il Milan da tempi più recenti. Il suo valore sta crescendo di partita impartita, però il suo contratto rimane in scadenza nel 2027 e a una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni. Dunque chi lo vorrà dovrà sbrigarsi".