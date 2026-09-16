Il mancato arrivo di Julián Álvarez al Barcellona ha dominato le notizie nella finestra di mercato europea appena conclusa. Ma c'è stato un altro trasferimento di alto profilo fallito in Catalogna: quello di Lautaro Martinez. A differenza del mancato trasferimento del suo connazionale, non è stato per la riluttanza dell'Inter, bensì per una sua decisione personale.

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TycSports rivela il retroscena del no del capitano nerazzurro alla squadra blaugrana. "Molto prima che le trattative per Julian fallissero, il Barça aveva già corteggiato Lautaro Martínez per affidargli la maglia numero 9, lasciata libera dopo la partenza di Robert Lewandowski. Il primo approccio è avvenuto durante i Mondiali".

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"Lautaro non ha giocato contro la Spagna ed è tornato al suo club sconsolato. Non c'era molto tempo per pensarci. Pochi giorni dopo, si è reso disponibile a Cristian Chivu e ha definito il suo futuro, anche se dal suo punto di vista tutto era sempre stato molto chiaro. Il "no" di Lautaro al Barça è stato molto più di un'offerta rifiutata , l'ultima di una lunga serie di proposte che probabilmente ha scartato negli ultimi anni. È stata una dichiarazione d'amore per l'Inter".

(TycSports)