Cristian Chivu non rinnega la sua scelta di aver puntato su Josep Martinez in porta: ma c'è un grosso retroscena di mercato

Marco Astori
Robinson del Monza

VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu non rinnega la sua scelta di aver puntato su Josep Martinez in porta. Dopo la gara contro l'Udinese, infatti, il tecnico dell'Inter ha difeso a spada tratta il suo estremo difensore: "Gli errori fanno parte del gioco, gentilmente scrivete questo titolo: “Martinez non sarà mai un problema”.

Getty Images

"Presa di posizione doverosa - scrive Tuttosport -, quella di Chivu anche perché, dopo tutto, è stato lui ad avallare la decisione di consegnare i gradi del titolare a Martinez per rimpiazzare Sommer, dopo di ché la società aveva ricevuto in sede l’agente del Dibu Martinez.

Screenshot 2026-09-16 alle 07.25.00

dibu martinez argentina
Getty Images

E, soprattutto, aveva speso più di una parola con l’entourage di Guglielmo Vicario. Poi sono state fatte altre scelte anche perché è stata presa la decisione di dirottare il budget altrove (ovvero su Curtis Jones), visto che le risorse a disposizione non erano certo illimitate. Scelta che ora va difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti