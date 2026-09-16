Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu non rinnega la sua scelta di aver puntato su Josep Martinez in porta. Dopo la gara contro l'Udinese, infatti, il tecnico dell'Inter ha difeso a spada tratta il suo estremo difensore: "Gli errori fanno parte del gioco, gentilmente scrivete questo titolo: “Martinez non sarà mai un problema”.

Getty Images

"Presa di posizione doverosa - scrive Tuttosport -, quella di Chivu anche perché, dopo tutto, è stato lui ad avallare la decisione di consegnare i gradi del titolare a Martinez per rimpiazzare Sommer, dopo di ché la società aveva ricevuto in sede l’agente del Dibu Martinez.

Getty Images

E, soprattutto, aveva speso più di una parola con l’entourage di Guglielmo Vicario. Poi sono state fatte altre scelte anche perché è stata presa la decisione di dirottare il budget altrove (ovvero su Curtis Jones), visto che le risorse a disposizione non erano certo illimitate. Scelta che ora va difesa.