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L'esordio da titolare è stato al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora Curtis Jones sta piano piano scalando le gerarchie nel centrocampo di Chivu e si candida a diventare un elemento sempre più importante nell'Inter.

"Solo grandi stadi e nobili rivali. Così se la prima è stata al Bernabeu, la seconda di Curtis Jones può essere all’Olimpico. Chivu pensa di rimetterlo titolare in casa della Roma, nel ruolo di mezzala sinistra mobile e creativa: entrando contro l’Udinese, l’inglese è sembrato pienamente a suo agio con le consegne, pienamente dentro alla nuova vita nerazzurra. Sabato prossimo saranno passati appena undici giorni da quella prima maglia da titolare interista contro il Real e ripetersi sarebbe un segnale abbastanza potente", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Mentre un connazionale come John Stones si è già fatto male e potrebbe stare un mesetto fuori (domani l’ex City farà esami per il risentimento ai flessori della coscia sinistra) e Djed Spence è in atavico ritardo di condizione e non sarà convocato sabato, l’ex Liverpool è l’inglese più avanti di tutti. Sgomita per diventare un titolare stabile, visto che Zielinski potrebbe vestirsi da regista più spesso del previsto. In generale, Jones è esattamente il tipo di centrocampista utile contro il sistema aggressivo di Gasperini, a condizione di superare la prima pressione", aggiunge il quotidiano.