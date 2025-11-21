Adrien Rabiot è stato sondato anche dall'Inter la scorsa estate, prima di approdare al Milan. Lo ha raccontato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, parlando così del francese: "L'Inter in estate si è informata anche su Rabiot perché se sai che può diventare un'opportunità ti informi.

Perché l'Inter non ha affondato per Rabiot

Ma credo non ci fosse una voglia da parte dell'Inter di fare di tutto per Rabiot. Neanche quando il club ha saputo che c'era il Milan in pressing, non ha rilanciato perché aveva deciso di investire su Diouf. Quest'ultimo comunque a gennaio non si può trasferire in prestito perché ha già giocato anche con la maglia del Lens”, ha spiegato il giornalista.