Il club nerazzurro aveva già in pugno il portiere qualche anno fa, come raccontato da Fabrizio Romano: il retroscena

Marco Astori Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 11:02)

L'Inter è tornata su Guglielmo Vicario per la porta: è l'ex Empoli, oggi al Tottenham, uno degli obiettivi per il futuro tra i pali post-Sommer. Ma il club nerazzurro aveva già in pugno il portiere qualche anno fa, come raccontato da Fabrizio Romano.

"Vicario era praticamente un giocatore dell'Inter, era stato bloccato con un accordo verbale prima che andasse al Tottenham. Il club aspettava di cedere Onana per Fair Play Finanziario per prendere Vicario dall'Empoli, poi è arrivato il Tottenham e l'operazione salta.

Vicario è un pallino dell'Inter, del direttore Ausilio e non è stato preso per la questione Onana ma Vicario aveva dato la sua disponibilità ad andare all'Inter", ha spiegato.