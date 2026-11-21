Il brasiliano è scivolato nelle gerarchie dopo la crescita di Diouf e Spence. Davanti a un’offerta importante, il club è pronto a valutare la cessione
Manca poco più di un mese all’inizio della sessione invernale di calciomercato e in casa Inter si ragiona sulle possibili mosse in entrata e in uscita.
La priorità, come conferma il Corriere della Sera, restano i rinnovi dei big, ma nel frattempo il club nerazzurro lavora su altri fascicoli.
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