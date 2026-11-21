Tra i protagonisti al Social Football Summit 2026 di Torino che si è svolgo qualche giorno fa, Piero Ausilio non ha nascosto il desiderio di misurarsi in un altro campionato dopo 28 anni di Inter, quel campionato è la Premier League. "Dopo tanti anni in un'unica squadra, il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso e la Premier League rappresenta il progetto più affascinante. Questo non vuol dire che ci sia l'opportunità di andarci dall'oggi al domani, però è sicuramente qualcosa che mi interessa e la prenderei in considerazione", aveva detto l'ex ds nerazzurro. Per Ausilio l'opportunità di lavorare in Premier potrebbe arrivare molto presto e c'è già la squadra pronta ad accoglierlo, il Tottenham.

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Come sottolinea Tuttosport, gli Spurs si preparano ad accogliere Piero Ausilio: l’accordo con l’ex ds nerazzurro è a un passo. "I colpi Vicario-Sarr, chiusi con formule più che vantaggiose sul gong del mercato, quando i bianconeri si erano visti sfilare le primissime scelte per centrocampo e porta. Il tutto, grazie all’intermediazione di un agente del calibro di Edoardo Crnjar, che ha contribuito - e non poco - a rinsaldare il legame tra Tottenham e Juve. Ecco, la sensazione è che per l’imminente sessione di mercato invernale, data l’emergenza in due ruoli chiave della rosa, Carnevali possa percorrere il medesimo sentiero. Specie ora che gli Spurs si preparano ad accogliere Piero Ausilio: l’accordo con l’ex ds nerazzurro è a un passo".

BOURNEMOUTH, ENGLAND - AUGUST 26: Tottenham Hotspur's Destiny Udogie during the Premier League match between AFC Bournemouth and Tottenham Hotspur at Vitality Stadium on August 26, 2023 in Bournemouth, England. (Photo by Luke Walker/Getty Images)

"Come per Vicario e Sarr, a finire sul tavolo sarà ancora una volta un profilo calcisticamente non incline alle idee di Roberto De Zerbi: quel Destiny Udogie su cui Spalletti - per primo - ha scelto di scommettere nel corso della sua esperienza da ct della nazionale. Il feeling con RDZ non è mia scattato, come dimostrano le 5 presenze raccolte dall’ex Verona in Premier League. Da qui l’apertura degli Spurs nell’ottica di un potenziale prestito oneroso con diritto di riscatto".

(Tuttosport)