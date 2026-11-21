VIDEO / Fabregas: "Kean? Starà fuori mesi. Abbiamo chiamato l'ambulanza per..."

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Nessun rischio. L’Inter riaccoglie il suo capitano Lautaro Martinez dopo l’infortunio ma vuole gestire bene il rientro dell’attaccante argentino e capitano nerazzurro.

Il motivo è legato anche al buon momento vissuto da Pio Esposito e Marcus Thuram, anche se - come riferisce La Gazzetta dello Sport - saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se davvero il Toro partirà dalla panchina.

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