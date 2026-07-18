In casa Roma c'è grande delusione per aver perso Celik, approdato a sorpresa alla Juventus a parametro zero proprio quando sembrava tutto fatto per il rinnovo con i giallorossi.

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Ora la Roma deve tornare sul mercato e prendere due esterni e per questo sta vagliando diversi nomi: "Anche per questa ragione ieri la Roma avrebbe compiuto una decisa accelerata per riavvicinarsi a Dodo, già contattato circa un mese fa e che la Fiorentina valuta più di 15 milioni di euro. Il gradimento del calciatore è elevato, così come quello di Gasp che accoglierebbe a braccia aperte l’esterno per colorare di verdeoro le corsie giallorosse.

Tra i profili valutati, resta caldo anche il nome di Carlos Augusto, camaleontico come Celik: può infatti agire sulla fascia sinistra, ma anche occupare uno slot in difesa", scrive il Corriere dello Sport. Tra le alternative anche Molina, El Ouahdi, Oosterwolde e il giovane Culbreath.