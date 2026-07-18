Il Tottenham sembra essersi ormai convinto a cedere Cristian Romero. O almeno questo è quanto raccontano in Inghilterra. Gli Spurs puntano a ricavare 50 milioni di sterline dalla cessione del nazionale argentino, ma potrebbero doversi accontentare di 40 milioni. L'Inter si è informata sul 28enne, Real Madrid e Barcellona hanno avuto colloqui con il difensore e l'Atlético Madrid lo segue da anni e continua a monitorare la sua situazione.

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È quanto scrive Team Talk che parla del capitano degli Spurs e dice che De Zerbi apprezzerebbe le sue qualità da difensore. Ma non è del tutto convinto di alcuni aspetti extra campo del giocatore. Per questo sono arrivati Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi. Secondo il sito inglese mentre per van de Ven sono in corso i colloqui per il rinnovo non ci sono colloqui del genere previsti per Romero. Quindi il club inglese è aperto alla cessione per una cifra sui 50 mln di sterline che in euro sono più o meno 59-60 mln. Ma secondo fonti interne al club potrebbero bastarne anche 55.

"L'Inter, campione d'Italia, è l'ultima in ordine di tempo ad aver chiesto informazioni su Romero. Il club italiano ha fatto il nome del difensore durante recenti colloqui con il Tottenham a proposito di Djed Spence. E rimane la possibilità che entrambi i trasferimenti vengano valutati contemporaneamente. E si parla di un accordo che si potrebbe trovare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di acquisto. L'interesse del club nerazzurro, del resto, è comprensibile. Alessandro Bastoni continua ad attirare l'attenzione di tutta Europa e, qualora il nazionale italiano dovesse lasciare San Siro, l'allenatore Cristian Chivu sembra considerare Romero uno dei sostituti ideali", si legge sul sito.

"Idealmente, gli Spurs vorrebbero che la questione del futuro di Romero fosse risolta prima del suo rientro per il ritiro pre-campionato. A seguito della partecipazione dell'Argentina ai Mondiali, il suo rientro non è previsto prima di agosto. E il Tottenham vuole evitare che l'incertezza si protragga nelle ultime settimane della finestra di mercato", conclude lo stesso articolo.

(Fonte: Team Talk)