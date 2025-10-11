FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter su Upamecano? Romano aggiorna: “Il Bayern c’è, lui ha le idee chiare e vuole…”

calciomercato

Inter su Upamecano? Romano aggiorna: “Il Bayern c’è, lui ha le idee chiare e vuole…”

Inter su Upamecano? Romano aggiorna: “Il Bayern c’è, lui ha le idee chiare e vuole…” - immagine 1
Fabrizio Romano in queste settimane ha accostato il nome di Dayot Upamecano anche all’Inter: gli aggiornamenti
Alessandro Cosattini Redattore 

Fabrizio Romano in queste settimane ha accostato il nome di Dayot Upamecano anche all’Inter. Questi i suoi aggiornamenti sul difensore, dal suo canale YouTube:

“Il Bayern avrà un nuovo incontro con gli agenti di Upamecano. Lato giocatore, le cose sono molto chiare: vogliono un importante ingaggio e un’importante commissione alla firma. Ci sono molti club in corsa, da Inghilterra, Francia, Spagna…

Upamecano è molto contento al Bayern e con Kompany, ma vuole le sue condizioni. Ci saranno nuovi incontri col club tedesco, ma tante squadre ci sono e stanno chiamando. I bavaresi restano in corsa e proveranno a chiudere per il rinnovo, ma la concorrenza ora è seria per il difensore, che può liberarsi a 0. Liverpool, PSG, Real Madrid, club italiani anche. Ora dipende tutto dalla parte economica dell’operazione”.

