“Il Bayern avrà un nuovo incontro con gli agenti di Upamecano. Lato giocatore, le cose sono molto chiare: vogliono un importante ingaggio e un’importante commissione alla firma. Ci sono molti club in corsa, da Inghilterra, Francia, Spagna…

Upamecano è molto contento al Bayern e con Kompany, ma vuole le sue condizioni. Ci saranno nuovi incontri col club tedesco, ma tante squadre ci sono e stanno chiamando. I bavaresi restano in corsa e proveranno a chiudere per il rinnovo, ma la concorrenza ora è seria per il difensore, che può liberarsi a 0. Liverpool, PSG, Real Madrid, club italiani anche. Ora dipende tutto dalla parte economica dell’operazione”.