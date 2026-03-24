Sky – Italia, Bastoni sta meglio: titolare contro l’Irlanda? Le ultime

Oggi - riporta Sky Sport - Bastoni ha lavorato sul campo e anche con il pallone, non ha spinto al massimo ma la Federazione conferma come il difensore dell'Inter stia rispettando la tabella di marcia prevista inizialmente per il suo recupero. Non è detto che giocherà titolare giovedì sera e l'allenamento di domani scioglierà il dubbio sulla sua presenza da titolare.