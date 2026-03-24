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Sky – Italia, Bastoni sta meglio: titolare contro l’Irlanda? Le ultime

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Arrivano importanti novità sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni direttamente da Coverciano: le ultime
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano importanti novità sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni dopo la fine dell'allenamento dell'antivigilia del match dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, valido per la semifinale dei Playoff per i Mondiali 2026.

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Ieri Bastoni ha svolto solo un lavoro limitato a dei giri di campo insieme al preparatore, lavorando anche sui cambi di direzione per testare la caviglia dolorante dopo il colpo subito nel derby nel contrasto con Rabiot.

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Oggi - riporta Sky Sport - Bastoni ha lavorato sul campo e anche con il pallone, non ha spinto al massimo ma la Federazione conferma come il difensore dell'Inter stia rispettando la tabella di marcia prevista inizialmente per il suo recupero. Non è detto che giocherà titolare giovedì sera e l'allenamento di domani scioglierà il dubbio sulla sua presenza da titolare.

 

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