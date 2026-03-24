Arrivano importanti novità sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni dopo la fine dell'allenamento dell'antivigilia del match dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, valido per la semifinale dei Playoff per i Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Italia, Bastoni sta meglio: titolare contro l’Irlanda? Le ultime
news
Sky – Italia, Bastoni sta meglio: titolare contro l’Irlanda? Le ultime
Arrivano importanti novità sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni direttamente da Coverciano: le ultime
Ieri Bastoni ha svolto solo un lavoro limitato a dei giri di campo insieme al preparatore, lavorando anche sui cambi di direzione per testare la caviglia dolorante dopo il colpo subito nel derby nel contrasto con Rabiot.
Oggi - riporta Sky Sport - Bastoni ha lavorato sul campo e anche con il pallone, non ha spinto al massimo ma la Federazione conferma come il difensore dell'Inter stia rispettando la tabella di marcia prevista inizialmente per il suo recupero. Non è detto che giocherà titolare giovedì sera e l'allenamento di domani scioglierà il dubbio sulla sua presenza da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA