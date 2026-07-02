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calciomercato
Romano: “Bastoni-Real? In Spagna parlano di primo obiettivo ma l’Inter immagina che…”
Marca ha parlato di Alessandro Bastoni come primo obiettivo di mercato del Real Madrid per rinforzare la difesa. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato così del futuro del difensore dell’Inter in chiave mercato.
“Alessandro Bastoni e il Real Madrid? Marca ne parla in Spagna, addirittura primo obiettivo. L’Inter dal Real non ha ricevuto neanche una chiamata. I rapporti tra i due club sono molto buoni, l’Inter immagina che se il Real avesse voluto iniziare una trattativa, avrebbe già iniziato i contatti. Per ora così non è stato, poi mancano 2 mesi a fine mercato, ma al momento posso dirvi che dal Real non è arrivata alcuna proposta all’Inter.
Il discorso Bastoni e Real Madrid in generale, ora voglio spiegare che il club spagnolo si deve concentrare sulle cessioni perché ha già speso tanto. Devono esserci uscite prima di fare entrare. Il discorso Bastoni non è un discorso di oggi”, ha spiegato.
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