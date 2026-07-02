“Alessandro Bastoni e il Real Madrid? Marca ne parla in Spagna, addirittura primo obiettivo. L’Inter dal Real non ha ricevuto neanche una chiamata. I rapporti tra i due club sono molto buoni, l’Inter immagina che se il Real avesse voluto iniziare una trattativa, avrebbe già iniziato i contatti. Per ora così non è stato, poi mancano 2 mesi a fine mercato, ma al momento posso dirvi che dal Real non è arrivata alcuna proposta all’Inter.