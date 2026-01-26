Romano conferma FCIN1908: “Bournemouth su Luis Henrique, tutto vero. Ecco perché Inter non cede”

Arrivano conferme su quanto riportato da Fcinter1908.it in merito a Luis Henrique. Il Bournemouth, infatti, è da tempo sulle tracce del giocatore brasiliano che finora non ha avuto la continuità di rendimento che ci si aspettava.
Arrivano conferme su quanto riportato da Fcinter1908.it in merito a Luis Henrique: gli aggiornamenti di Romano
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sull'esterno ex Marsiglia, parlando proprio di Bournemouth:
"Posso rivelare che il Bournemouth sta pensando a Luis Henrique da tempo, ancor prima della vicenda Cancelo-Inter. Il problema è che dipende dagli incastri con l'Inter, il Bournemouth non può aspettare in eterno. Il Bournemouth è da dicembre, da settimane, che è attento alla situazione Henrique ma l'Inter non ha il sostituto e per questo l'Inter non dà il via libera".
