Romano conferma FCIN1908: “Bournemouth su Luis Henrique, tutto vero. Ecco perché Inter non cede”

Arrivano conferme su quanto riportato da Fcinter1908.it in merito a Luis Henrique: gli aggiornamenti di Romano
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano conferme su quanto riportato da Fcinter1908.it in merito a Luis Henrique. Il Bournemouth, infatti, è da tempo sulle tracce del giocatore brasiliano che finora non ha avuto la continuità di rendimento che ci si aspettava.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sull'esterno ex Marsiglia, parlando proprio di Bournemouth:

"Posso rivelare che il Bournemouth sta pensando a Luis Henrique da tempo, ancor prima della vicenda Cancelo-Inter. Il problema è che dipende dagli incastri con l'Inter, il Bournemouth non può aspettare in eterno. Il Bournemouth è da dicembre, da settimane, che è attento alla situazione Henrique ma l'Inter non ha il sostituto e per questo l'Inter non dà il via libera".

 

