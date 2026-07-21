Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto nel suo ultimo video YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di John Stones, tra gli obiettivi dell'Inter in difesa: "Stones ha avuto un cambiamento totale della sua situazione: ha fatto molto bene al Mondiale.

Getty Images

In tanti club erano preoccupati delle sue condizioni dopo gli ultimi mesi al City, ma occhio perché è stato proposto all'Inter anche nelle ultime settimane e resta un'opzione, ma lo stesso è accaduto alla Juve a fine giugno.

Getty Images

All'Inter se ne sta discutendo internamente, è un pensiero che si fa in attesa di capire di procedere. Ma anche club inglesi si stanno muovendo con forza: è stato offerto al Chelsea e ci sono altre possibilità. Il mercato attorno a lui si accende, i tempi iniziano a stringere per le italiane se vogliono chiudere.